إسرائيل تتراجع.. وهذا ما طلبته من لبنان!

يعود مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد خلال الساعات المقبلة إلى بيروت، بعد أن غادرها نهاية الأسبوع الماضي، ناقلاً الى المسؤولين اللبنانيين موقف إسرائيل من التسوية، التي تحاول واشنطن إرساءها بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع النفطي بينهما.

وربطت مصادر متابعة لـ”الجريدة” بين كلام وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن “هناك طريقة لحل السجال بشأن البلوك 9 وإذا كان اللبنانيون لا يريدون الحل بل مواصلة الجدل فسيخسرون بلا شك”، وبين زيارة ساترفيلد.

واعتبرت المصادر أن “المسؤول الأميركي يحمل اقتراحاً إسرائيلياً يقضي بحصول تل أبيب على 25 في المئة من حق استثمار النفط في البلوك رقم 9 بعد أن كانت طالبت بالثلث”.

ولفتت المصادر إلى أن “الجانب اللبناني سيبلغ ساترفيلد رفضه الاقتراح متمسكاً بحق لبنان الكامل بالبلوك”. ويأتي المسؤول الأميركي بعد زيارته إسرائيل في الأيام الماضية، إذ التقى عدداً من المسؤولين الذين شددوا على أن “الحل الدبلوماسي هو الأفضل للفريقين” بعد أن كان الجانب اللبناني رفض اقتراحه (ساترفيلد) أن تعطى تل أبيب حق استثمار الثروة في جزء من ‏‏360 كيلومتراً مربعاً (حوالي ثلث) من المنطقة المتنازع عليها (860 كلم مربعاً).