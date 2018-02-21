الأمطار آتية من ايطاليا إلى لبنان.. بالأيام هكذا سيكون الطقس

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن منخفضا جويا خفيف الفعالية قادم من جنوب ايطاليا يتأثر به لبنان اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء.

إليكم طقس الأيام المقبلة بالأيام:

الاربعاء 21/ 2/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات حرارة لتصبح في حدود 15 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً احتمال ضئيل لأمطار متفرقة خاصة على الساحل وخصوصاً في الشمال.

الخميس 22/ 2/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة، واحتمال ضئيل لأمطار متفرقة خفيفة.

الجمعة 23/ 2/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً.

السبت 24/ 2/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.

الاحد 25/ 2/ 2018: طقس مستقر نهاراً يتحول الى متقلب ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال امطار متفرقة.

الاثنين 26/ 2/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصل الى حدود 10 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً واحتمال امطار متفرقة وثلوج خفيفة على 1800 متر.

الثلاثاء 27/ 2/ 2018: طقس متقلب مع امطار متفرقة.

الاربعاء 28/ 2/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.