الضنية تغرق بالأمطار والثلوج.. والمزروعات يتلفها البَرَد

شهدت مناطق الضنية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، هطولاً غزيراً للأمطار، ابتداء من بلدة كفرشلان، وتساقطاً لحبات البرد في بلدات وقرى وسط وجرد الضنية، وللثلوج فوق المرتفعات الجبلية، مصحوبة برعد وبرق.

وأدى الهطول الغزير للأمطار إلى تشكل السيول على الطرقات مما عرقل حركة المرور على الطرقات الرئيسية، كما حصل في بلدة حقل العزيمة التي تحولت طريقها العام إلى بركة مياه كبيرة، ما تسبب بانسداد قنوات تصريف مياه الأمطار نتيجة عدم قدرتها على استيعاب كمية الأمطار الهاطلة. كما أدت حبات البرد المتساقطة إلى إلحاق أضرار ببعض المزروعات وبزجاج بعض السيارات والبيوت، بسبب حجمها الكبير وتساقطها بقوة وكثافة.