بورصة ترشيحات الاربعاء.. السيد وقبيسي و٦ شخصيات

تتوالى تقديم الطلبات للمرّشحين للانتخابات النيابية ، وفي اليوم السادس عشر قدّم ترشحه كلّ من اللواء جميل محمد أمين أمين السيد عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل والنائب هاني حسن قبيسي عن المقعد الشيعي في النبطية.

كما تقدّمت بترشيحاتها الأسماء التالية:

منزه جبران صوان – روم أرثوذكس – طرابلس

علي أحمد بزي – شيعي – بنت جبيل

أسعد حليم حردان – روم أرثوذكس – مرجعيون حاصبيا

سعد الدين نمر الوزان – سني – بيروت الثانية

نافذ محمد الصمد – سني – الضنية

علاء الدين عمر الشمالي – سني – البقاع الغربي راشيا

المصدر: ليبانون ديبايت