ثلوج على ارتفاع 1700 متر وأمطار.. إليكم طقس الأسبوع

طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين يؤدي الى أمطار محلية متفرقة، وفق ما ورد في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكوًن ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية خفيفة ليلاً خاصة على الجبال والداخل وثلوج على ارتفاع الـ1700 متر وما فوق.

الخميس: غائم إجمالاً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة (1700 متر وما فوق).

الجمعة: غائم جزئياً صباحاً يتحوّل الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربيّة نهاراً سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1013 HPA، أي ما يعادل: 760 ملم زئبق