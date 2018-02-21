سلامة: مصرف لبنان يستعد لإطلاق العملة الرقمية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “التطورات العلمية والتكنولوجية تَفرض على عالمنا إعادة النظر في طبيعة ودور وعلاقات الحكومات والمجتمع والأسواق والأفراد”.

وشدد على أن “مصرف لبنان يستعد لإطلاق العملة الرقمية التي ستؤدي إلى تطوير مهم في مجالِ الإقتصاد الرقمي”.

ولفت سلامة إلى أن “الإبتكار والقدرة البشرية هما من ثوابت الثورة الصناعية الرابعة، أي أنهما عنصران أساسيان يساهمان في تحسين القدرة التنافسية”.

وقال: “هيئة الأسواق المالية على وشك إنجاز المَنصة الإلكترونية للتداول والمقاصة بالأوراق المالية، مما سيتيح للشركات الناشئة إدراج أسهمها على هذه المنصة”.

المصدر: ليبانون ديبايت