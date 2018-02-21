صورة تجمع غسان سركيس بجبران باسيل.. هل تمت المصالحة؟!

نصف ساعة كانت كافية لإعادة ربط ما انقطع بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والمدرب الوطني السابق المدير الفني لفريق الشانفيل ديك المحدي غسان سركيس اثر الخلاف الذي نشأ بينهما اثر انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومخالفة سركيس للقرار الحزبي، الذي كان يقضي بدعم رئيس لجنة المنشآت الرياضية في “التيار” أكرم حلبي لرئاسة الاتحاد.

الخطوة جاءت بناء على طلب من سركيس، الذي لم يتخل عن بطاقة انتسابه للتيار، وظل يسعى للقاء باسيل، فكان الموعد الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم في منزل الاخير في الرابية، واستمر نحو نصف ساعة ضمن جو من الالفة والمودة تخللته توضيحات من سركيس حول بعض المواقف والتشديد على العلاقة المتينة مع “التيار” ونهج رئيسه السابق، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يجسده حالياً الوزير باسيل.

وقد كتب سركيس بعد هذا اللقاء: “عادت العلاقة طبيعية مع شخص لطالما كنت من محبيه ومن الداعمين له، جبران باسيل، لا مزيد من سوء التفاهم!”.