طرح جديد من ساترفيلد حول “البلوك 9”.. وهذا ما قاله باسيل

ما زال تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن أن “البلوك 9” الواقع على الحدود اللبنانية هو بلوك عائد لإسرائيل يثير استنفاراً سياسياً وشعبياً، وجديد القضية أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد عاد اليوم الاربعاء من فلسطين المحتلة بطرح جديد حول “البلوك 9” النفطي، بحسب ما ذكرت مصادر في الخارجية لقناة “LBCI”.

ونقلت القناة عن المصادر قولها: “لا يمكننا الحديث عن تقدم أو تراجع وساترفيلد سيغادر الى جنيف”.

من جهة أخرى، أشارت مصادر الخارجية لقناة “الميادين” الى أن وزير الخارجية جبران باسيل أكد موقف لبنان من البلوك 9 أما المنطقة المتنازع عليها فسيحاول لبنان تحصيل منها أكبر قدر من المكتسبات”.

وشدد على “عدم تنازل لبنان عن حقوقه النفطية”، وقال: “بحثنا مع ساترفيلد المنطقة المتنازع عليها فقط وعمليات البحث والتنقيب لن تتأثر لأن “إسرائيل” ستتضرر كما لبنان”، بحسب “الميادين”.