قتل جاره بسبب أصوله اللبنانية.. السجن مدى الحياة لأميركي متعّصب!

حكم القضاء الاميركي أمس الثلاثاء على رجل من اوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون امكان الخروج المبكر بعد ادانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلي ميجورز ادين في مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد ان اطلق النار على جاره في تولسا بسبب كرهه للأصل اللبناني لجاره.

وقُتل خالد جبارة (37عاما) أمام منزل أسرته في آب 2016 بعد دقائق فقط على ابلاغه الشرطة بأن جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء إن ميجورز كان ضايق أسرة جبارة على مدى سنوات ونعت افرادها “بالعرب واللبنانيين القذرين”.

ويتحدر جبارة من عائلة هاجرت من لبنان قبل عقود هرباً من الحرب الاهلية.

وقال الدفاع ان ميجورز مريض عقلياً ومثلي ويخشى أن يتعرض له المسلمون بالاذى بسبب ميوله الجنسية. الا ان الادعاء طالب القاضي بعدم ابداء أي رحمة لان ميجورز لم يظهر أي ندم على أفعاله.

وقال محامي ميجورز انه يعتزم الطعن في الحكم.

(France 24)