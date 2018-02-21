أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان كميات هائلة من الرطوبة صدّرها المنخفض الإيسلاندي نحو اوروبا والبحر المتوسط، وتتشكل حالياً منخفضات جوّية بين ايطاليا واليونان وشمال افريقيا سوف يوزّعها منخفض البحر الأحمر على الشرق الأوسط والدول العربية.

وأضاف: تبدو، في الأيام المقبلة، الحصة الكبرى من الأمطار، للأردن وفلسطين وجنوب لبنان والعراق والكويت ووسط المملكة السعودية، وسرعان ما تنتقل الى لبنان وسوريا وقبرص وجنوب تركيا في نهاية الأسبوع.

طقس يوم الخميس غائم مع تساقط امطار محلية تشتد في الجنوب وفلسطين والأردن وتستقر درجات الحرارة على الشكل التالي:

الساحل: 19 نهاراً و 14 ليلاً

الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 7 ليلاً

البقاع: 14 نهاراً و 6 ليلاً

الرياح متقلبة ضعيفة: جنوبية صباحاً تتحوّل الى شماليّة شرقية سرعتها 4 كم في الساعة.

الرطوبة بين 65 و 75%

الضغط الجوّي: 1009hpa