نقابة عمّال “أوجيرو”: للإضراب غداً والإعتصام الاثنين

ردّ المجلس التنفيذي لنقابة عمال “أوجيرو” في بيان، على التأخير “غير المبرر في المصادقة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب لمستخدمي هيئة أوجيرو”، وطلب من العاملين في الهيئة، من مستخدمين، متعاقدين، مياومين، وملحقين، الالتزام التام بالاضراب اعتبارا من صباح غد الخميس، والمشاركة الكثيفة في الإعتصام المركزي الذي سينفذ الاثنين المقبل في باحة مركز بئر حسن، والذي سيتخلله مؤتمر صحافي”.

وطلب من كلّ “القطاعات والاجهزة عدم القيام بأي اعمال حتى السبت والاحد المقبلين، ولو كانت طارئة، إلّا بعد مراجعة المجلس التنفيذي للنقابة”. وشدد على “التقيد التام بتفاصيل البيان، مع ضرورة الحضور الى مراكز العمل كالمعتاد خلال أيّام الإضراب”.