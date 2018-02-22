إسرائيل تتخوف من “3 نماذج”.. بينها تشكيل “حزب الله 2”

أعرب الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين عن مخاوفه من أن تجد تل أبيب نفسها هدفا لعدد كبير من الصواريخ الباليستية. وقال يدلين متحدثاً عن مشاريع إيران المحتملة في سوريا: “إسرائيل لا تعتقد أن أحدا اليوم يمكنه أن يعيق إيران في نشر وجودها العسكري في سوريا على أساس ثلاثة نماذج:

الأول: تشكيل منظمة أخرى على غرار حزب الله في سوريا، أو نشر حزب الله على الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان.

النموذج الثاني: عراقي ويتمثل في إقامة تشكيلات عسكرية شيعية بحيث يمكن أن تستخدم ضد إسرائيل.

الثالث: الكثير من الصواريخ الباليستية يمكن أن توجه نحو تل أبيب، على نمط التهديد الصادر عن كوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية.. وإسرائيل مصممة على عدم السماح لإيران بتحقيق أهدافها”.

وبشأن علاقة تل أبيب بجبهة النصرة، شدد المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق في حوار مع صحيفة “كوميرسانت” على عدم وجود أي علاقة لإسرائيل بالنصرة.

وحول احتمال أن تتدخل إسرائيل بشكل مباشر في الأزمة السورية، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: “نحن لا نتدخل في الحرب الأهلية في سوريا. لكن لن نسمح أبدا لإيران وحزب الله باستغلال الأوضاع”.

وحذر يدلين في هذا السياق من أنه “في تلك اللحظة إذا ما شكلت إيران وحزب الله والأسد تهديدا لأمن إسرائيل وتجاوزوا خطوطنا الحمراء، فسترد إسرائيل على الفور. وهم رأوا ذلك فعليا في السنتين أو الثلاث الأخيرة”.