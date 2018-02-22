بالأسماء .. ستة مرشحين لـ “القومي” والإعلان الرسمي غداً

علم موقع “ليبانون ديبايت” أن الحزب السوري القومي الإجتماعي سيعلن غداً عن أسماء مرشحيه للإنتخابات النيابية في احتفال يقيمه في فندق “لانكاستر بلازا” – الروشة.

وسيرشح الحزب كل من :

– فادي عبود عن المقعد الماروني في دائرة المتن.

– فارس سعد عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية.

– البير منصور عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك – الهرمل.

– سليم سعادة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البترون- بشري- الكورة زغرتا.

– اميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عكار.

– أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة حاصبيا – مرجعيون – بنت جبيل.

المصدر: ليبانون ديبايت