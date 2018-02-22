بعد خطفلها في فيينا.. العثور على طفلة روسية في لبنان وهذه قصّتها!

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء أنّه تم العثور على الطفلة الروسية التي تم الإعلان عن اختطافها سابقا في فيينا نهاية العام الماضي، في لبنان برفقة والدها.

وتمكنت “نوفوستي” من الاتصال بوالد الطفلة وهو مواطن لبناني متزوج من روسية، وأكد أنه قام بالسفر مع طفلته من النمسا إلى لبنان، لأنها يجب أن تعيش في مناخ دافئ لأسباب صحية، وأن زوجته السابقة كانت تعرف بنيته أخذ الطفلة إلى لبنان.

وأكد والد الطفلة أيضا أنه أبلغ أم الطفلة بأنه والبنت متواجدان في لبنان. وأضاف أن الطفلة تجري حاليا الفحوص الطبية، مشيرا إلي أن حالتها الصحية تتحسن.

وكانت وسائل إعلام روسية نقلت سابقا عن مصادر في هيئات الأمن الروسية أنه تم اختطاف طفلة روسية تبلغ من العمر 3 سنوات في 28 كانون الأول الماضي، من فندق “بيانكا” في العاصمة النمساوية فيينا. وأفادت أن المحققين الروس فتحوا قضية تتعلق باختطاف الطفلة.