تجنّبوا هذه الطرقات لـ10 أيّام!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بأعمال حفر لتمديد قساطل مياه للشرب في الأماكن التالية:

– الحازمية ـــ طريق الشام أمام بنك لبنان والمهجر – المسلك الشمالي باتجاه الصياد.

– أمام مطابع رعيدي ـــ الفياضية – المسلك الشمالي باتجاه الصياد. وذلك يومياً من الساعة 9.00 لغاية الساعة 17.00، اعتباراً من تاريخ 22/2/2018 ولمدة 10 أيّام، علماً أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو تحويل السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.