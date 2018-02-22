جاد صوايا يتلقى صفعة قويّة من التيار

علم “ليبانون ديبايت” أن قيادة التيار الوطني الحر أبلغت بشكل رسميّ المرشّح عن دائرة جزين – صيدا جاد صوايا أنه لن يكون على لائحة التيار، علمًا أن صوايا منتسب الى التيار ويُعد من أبرز المساهمين ماديًا في قناة الـ OTV.

هذا واستنكر صوايا ما صدر على موقع “ليبانون ديبايت” حول موضوع عدم ترشيحه على لائحة التيار الوطني الحر في دائرة جزين – صيدا، وأكد التزامه التام بقرار حزب التيار الذي يصدر فقط عن رئيسه الوزير جبران باسيل، وانّ جميع المواقف الرسمية تصدر عن عنه شخصياً او عبر الصفحات الرسمية التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: ليبانون ديبايت – صفحة المرشح جاد صوايا على موقع فايسبوك.