جميل السيد يدّعي على جيسيكا عازار

رفع اللواء جميل السيد دعوى قضائية على الاعلامية في قناة MTV جيسيكا عازار، وذلك بتهمة القدح والذم حيث قامت بـ”ريتويت” للإعلامية ديانا مقلد التي غرّدت عبر “تويتر” قائلة: “جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشحه حزب الله على لوائحه في الانتخابات. والآتي أعظم..”.

وعلقت عازار على كلام مقلّد قائلة “بئس يوم قد يصبح فيه أمني سابق برتبة مخبر أول نائبا”.

وعقب إعلامها برفع الدعوى ضدّها، نشرت عازار في صفحتها الرسمية في “فايسبوك” تعليقاً قالت فيه:”كنت تلميذة مدرسة في الزمن الأمني الأسود الذي افتتحه جميل السيد، واليوم حصلت على شرف الانضمام إلى لائحة الزميلات والزملاء الذين استهدفهم، ولكنني محظوظة بأن يلاحقني قضائياً بسبب ريتويت، ربما لأنه لا يملك سلطة إخضاع أو عسس مراقبة أو جهاز أمني مأجور له ولرعاته في المخابرات السورية”.

وأضافت عازار:”شرف لي أن يتقدم بدعوى ضدي، وبئس يوم قد يصبح فيه أمني سابق برتبة مخبر أول نائباً وما أكثر نوائب الزمن علينا. مجرّد ريتويت حرّك حنين جميل إلى ماضٍ بغيض صار بضاعة بالية في لبنان والعالم العربي. مخطىء من يتوهم أنه قادر على إعادة زمن السيادة الجميل بذهنية العبد القبيح”.

المصدر: ليبانون ديبايت