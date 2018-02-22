من أمام منزلها.. خطفوا ابنة الـ7 سنوات خلال انتظارها حافلة المدرسة

اقدم مجهولون داخل سيارة على اختطاف الطفلة صالحة علي كتوع (7 سنوات) من الجنسية السورية في بر الياس، بينما كانت تقف امام منزلها تتنظر حافلة المدرسة مع شقيقتها.

إشارة الى أن والد الطفلة يملك متجراً لبيع الالبسة في بر الياس.

وقال والد الطفلة في حديث مع “لبنان 24” إن “سيارة رباعية الدفع لون فضي اقدمت على اختطاف صالحة، بينما كانت تنتظر مع شقيقها الصغرى الباص ليقلهما الى مدرسة شيباني الكائنة في بلدة بر الياس”.

واضاف انه تلقى اتصالا من رقم لبناني طالبه بفدية قدرها 250 الف دولار.

وختم كتوع بأنه بانتظار التحقيقات التي باشرت بها الاجهزة الامنية بكافة فروعها، متمنياً عودة ابنته الى منزلها سالمة بأسرع ما يمكن.

(لبنان 24 – البقاع)