هدية ٢٠١٨: زيادة تعرفة الكهرباء

دون اذن ولا دستور هدية المواطن اللبناني في موازنة العام ٢٠١٨ هي زيادة تعرفة الكهرباء…

فبعد هدر حوالي ٣٠ مليار دولار على الكهرباء في لبنان دون حسيب او رقيب في دولة القانون والمؤسسات وشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد، تفتقت عبقرية هؤلاء على زيادة تعرفة الكهرباء من دون خجل او وجل ومن دون أي اعتبار للمواطن المفروض أنه في بلد الحرية والديمقراطية والشفافية سيذهب ليقترع في الانتخابات النيابية المقرر موعدها في ٦ آيار ٢٠١٨

فافرح يا مواطن يا حزين بعد ان هيصت وفرحت باقرار السلسلة المفخخة بزيادة الضرائب والرسوم التي بدأت مع موازنة العام ٢٠١٧ والتي ستستكمل بموازنة العام ٢٠١٨ القادمة.

المضحك المبكي، بأن زيادة تعرفة الكهرباء الواردة في البند ٢٦ من مشروع الموازنة العامة، تأتي ضمن سياق امرار صفقة استئجار خدمات معامل إنتاج الكهرباء العائمة (البواخر) بالتراضي، وما ادراك يا موطن يا عنيد عن التراضي وعمولاته وسمسراته بملايين الدولارات على حساب المال العام ومصلحة البلاد والعباد.

المصدر: أخبار بلاس