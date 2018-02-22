هذا ما قاله عون عن انتظار تيلرسون والخوف من حرب إسرائيلية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل في أن تتخطى الحدود اللبنانية، وأشار الى أن لبنان يفكر بعلاقة طبيعية مع السعودية.

وقال عون في حديث لحلقة خاصة من برنامج “زاوية اخرى” الذي تبثه قناة “السومرية” العراقية، رداً على سؤال بشأن ما تناقلته وسائل اعلام عن انتظار وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون دقائق في القصر الجمهوري قبل استقباله، إن “الوزير وصل قبل الموعد واستُقبل بدقة”.

وأضاف عون: تداولنا مع تيلرسون الحديث بالمسائل المختلفين بها مع “اسرائيل” لاسيما فيما يخص الحدود البرية والمائية، وتداولنا الحديث بأننا مختلفون بدون غزل او لهجة عدائية.

وبشأن الخوف من العودة الى احداث العام 2006 ونشوب الحرب مع اسرائيل، أكد عون أن “الوضع في المنطقة لم يختلف، جرت حرب وهناك مشاكل، ولكن الوضع الحالي اعتقد لا يسمح لإسرائيل في أن تتخطى الحدود، لأنّ هناك قرارًا في لبنان بالدفاع عن الحدود والا النتائج مأساوية، كما اعتقد أن اسرائيل” تدرك ما معنى أن نصل لهذه النتائج.

وبشأن العلاقات اللبنانية السعودية بعدما حصل مع الرئيس سعد الحريري، قال عون: “من جهتنا نفكر بعلاقة طبيعية مع السعودية، فجرى حدث واعتبرناه انتهى وقت انتهاء المشكلة وعودة رئيس الحكومة الى بيروت، الا انني لا اعرف ما هو الاثر لتلك الجهة”، لافتا الى أنه “كان من الممكن أن ينتج عنه ضرب السلم الاهلي في لبنان”.

وبشأن سوريا قال عون إن “الوضع في سوريا تخطى الحلول السورية”، لافتاً الى أن “الوضع حاليا بحاجة لتفاهم روسي اميركي بالدرجة الاولى”.

وأضاف عون أن “التنظيمات الارهابية تهزم ببلد معين ولكن هناك جبهات تستفيق وهذا غير طبيعي، الا اذا كانت دول افتعلت هذه النزاعات وعادت لتغذيتها مرة اخرى”.

وعن موقف لبنان من ما يدور في المنطقة لاسيما فيما يخص الحرب في سوريا، قال عون: “أنا لست في أي محور، الارهاب دخل عندنا، ولكن بالمصالح السياسية، مع احترامي للجميع، لن اسمح لنفسي ان امس اي مصلحة حيوية لأي بلد والحرب تمس جميع المصالح الحيوية”.