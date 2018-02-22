هل هناك إضراب في المدارس الرسمية غدًا؟!

نفى المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي إعلان الإضراب يوم غد الجمعة، بحسب ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأكدوا في بيان أن “لا إضراب ولا اعتصام بالمدارس الرسمية يوم غد ولا في اي يوم آخر”، واعتبروا أنه “من واجب مدير المدرسة فتح ابواب مدرسية وعدم اجباره التلامذة على الاضراب او الايحاء لهم بذلك”. كما طالبوا كلّ متعاقد بإخبارهم عن أي مدير مدرسة يحرّض الطلاب على الإضراب ويهوّل على المتعاقدين بعدم احتساب ساعات التدريس لهم.

وحذّر البيان “مديري المدارس من اللعب بلقمة عيش المتعاقد”، مؤكدًا أن “ساعاته محفوظة لأنه لا وجود للإضراب ولا وجود لجهة رسمية تعلن الإضراب من دون موافقة لجان التعاقد وتصويت المتعاقدين في جمعياتهم العمومية. وأن إعلان الإضراب بالطرق الإحتياليّة سيعرّض من يحرّض عليه الى المساءلة القانونية”.