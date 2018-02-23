الحرارة الى انخفاض.. أمطار وثلوج وضباب في هذا اليوم فاستعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600م وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600م وما فوق.

الأحد: غائم اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد خاصة في الفترة الصباحية فتقارب الـ 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 12 درجة، في الارز من صفر الى 5 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و 15 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%.

-حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:16 ساعة غروب الشمس: 17:28