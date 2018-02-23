بالاسماء: “القومي” يرشح 8 شخصيات وخلاف في دائرتين

خلال مؤتمر صحفي أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي مرشّحيه للانتخابات النيابية وهم:
– أسعد حردان (المقعد الارثودوكسي – دائرة النبطية مرجعيون بنت جبيل حاصبيا)
– البير منصور (المقعد الكاثوليكي – دائرة بعلبك الهرمل)
– فارس سعد (المقعد الانجيلي – دائرة بيروت الثانية)
– سليم سعادة (المقعد الارثودوكسي – دائرة الكورة زغرتا بشرّي البترون)
– حسام العسراوي (المقعد الدرزي – دائرة الشوف عاليه)
– ناصيف التيني (المقعد الارثوذكسي – دائرة زحلة)
– اميل بيطار (المقعد الارثوذكسي – دائرة عكّار)
– سمير عون (المقعد الماروني – دائرة الشوف عاليه)
وتم تأجيل الاعلان عن المرشحين في دائرتي المتن وبعبدا الى وقت لاحق.
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