بالاسماء: “القومي” يرشح 8 شخصيات وخلاف في دائرتين

خلال مؤتمر صحفي أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي مرشّحيه للانتخابات النيابية وهم:

– أسعد حردان (المقعد الارثودوكسي – دائرة النبطية مرجعيون بنت جبيل حاصبيا)

– البير منصور (المقعد الكاثوليكي – دائرة بعلبك الهرمل)

– فارس سعد (المقعد الانجيلي – دائرة بيروت الثانية)

– سليم سعادة (المقعد الارثودوكسي – دائرة الكورة زغرتا بشرّي البترون)

– حسام العسراوي (المقعد الدرزي – دائرة الشوف عاليه)

– ناصيف التيني (المقعد الارثوذكسي – دائرة زحلة)

– اميل بيطار (المقعد الارثوذكسي – دائرة عكّار)

– سمير عون (المقعد الماروني – دائرة الشوف عاليه)

وتم تأجيل الاعلان عن المرشحين في دائرتي المتن وبعبدا الى وقت لاحق.