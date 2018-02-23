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بالصورة.. فضل شاكر يهاجم العميد شامل روكز!

منذ 2 ساعتين
وكالات
In this Friday, Feb. 8, 2013 photo, a Lebanese pop idol Fadel Shaker, delivers a sermon in support of Syrian rebel fighters and Syrian refugees, after the Friday prayer, in Beirut, Lebanon. Lebanese pop idol Fadel Shaker shot to stardom crooning ballads that earned him the nickname "The King of Romance." He disappeared as a bearded, gun-toting Sunni hard-liner in a shootout with the army in the coastal city of Sidon. Shaker's transformation from entertainer to militant extremist spotlights a broader phenomenon in Lebanon: the drift of its Sunni Muslim community away from its traditional moderate leadership to _ in some cases _ hard-line, sectarian preachers.(AP Photo/Bilal Hussein)

شن المطرب اللبناني السابق، فضل شاكر، هجوماً عنيفاً على العميد شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال فضل شاكر إن “شامل روكز يتخطى قرارات المحكمة العسكرية، ويتهمني بأني كنت بمعارك عبرا، وأني أتوسط للهروب”.

وأضاف: “لا تدخلني في لعبتك الانتخابية القذرة، ليس أنا من على يديه دماء كثير من الأبرياء، والهرب من صفات من تعرفهم”.

وجاءت تغريدة شاكر ردا على تصريحات صحفية لشامل روكز، اتهم فيها شاكر بالمشاركة في أحداث عبرا، عام 2013.

يشار إلى أن الجيش اللبناني منح شامل روكز سنة أقدمية بعد مشاركته في معارك عبرا، ووصفه الجيش بأنه قدم خلال المعركة “شجاعة استثنائية”، كما منح بعدها بعام، سنة أقدمية أخرى لمشاركته في معركة عرسال.

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