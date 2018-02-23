بالصورة.. فضل شاكر يهاجم العميد شامل روكز!

شن المطرب اللبناني السابق، فضل شاكر، هجوماً عنيفاً على العميد شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال فضل شاكر إن “شامل روكز يتخطى قرارات المحكمة العسكرية، ويتهمني بأني كنت بمعارك عبرا، وأني أتوسط للهروب”.

وأضاف: “لا تدخلني في لعبتك الانتخابية القذرة، ليس أنا من على يديه دماء كثير من الأبرياء، والهرب من صفات من تعرفهم”.

وجاءت تغريدة شاكر ردا على تصريحات صحفية لشامل روكز، اتهم فيها شاكر بالمشاركة في أحداث عبرا، عام 2013.

يشار إلى أن الجيش اللبناني منح شامل روكز سنة أقدمية بعد مشاركته في معارك عبرا، ووصفه الجيش بأنه قدم خلال المعركة “شجاعة استثنائية”، كما منح بعدها بعام، سنة أقدمية أخرى لمشاركته في معركة عرسال.