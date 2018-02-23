توقيف اللبناني المتهم بقتل خادمة فيليبينية في الكويت

أعلنت الفيليبين الجمعة أن احد المشتبهين الاثنين في جريمة قتل خادمة فيليبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة في الكويت مطلع الشهر الجاري، اوقف في لبنان.

وأدى مقتل الخادمة الفيليبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما) إلى إعلان الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاسبوع الماضي “حظرا تاما” على عمل الفيليبينيين في الكويت، واعادة مئات من مواطنيه الى بلدهم، ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الفيليبينية أن الكويت أبلغت مانيلا الخميس ان رجلا لبناني الجنسية يدعى نادر عصام عساف اوقف في لبنان للاشتباه به في قضية مقتل الخادمة ديمافيليس.

وعثر على جثة ديمافيليس، وعليها أثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود للمشتبه به الموقوف وزوجته السورية، التي لا تزال هاربة.

وقال وزير الخارجية الفيليبيني آلان كايتانوفي بيان إن “الرئيس دوتيرتي يعرب عن ارتياحه بعد ان اصبح نادر عصام عساف بايدي السلطات اللبنانية الآن”.

وتابع ان “توقيف عساف خطوة أولى مهمة في مطلبنا لتحقيق العدالة لجوانا ونحن نشكر اصدقاءنا في الكويت ولبنان لمساعدتهم”.

ويطارد الانتربول عساف وزوجته السورية منذ العثور على جثة ديمافيليس بعد أكثر من عام على إبلاغ اسرتها باختفائها، على ما أفاد بيان الخارجية الفيليبينية.