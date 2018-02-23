رئيس الأركان من الجنوب: لسنا هواة حرب ولكن..

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، حيث زار قيادة القطاع في صور، ثمّ جال في وحدات لواء المشاة الخامس في مناطق شمع واللبونة، ورأس الناقورة قبالة النقطة M2، حيث يقوم العدو الاسرائيلي بإقامة الجدار الفاصل.

وقد نوّه رئيس الأركان خلال لقائه الضباط والعسكريين، بجهودهم وتضحياتهم لأداء مهمة الجيش الأساسية وهي الدفاع عن الحدود الجنوبية ضدّ العدو الإسرائيلي، والحفاظ على استقرارها بالتعاون مع قوات اليونيفل تنفيذا للقرار 1701.

وجدّد رئيس الأركان التأكيد على الموقف الرسمي والوطني الرافض لمحاولة العدو الإسرائيلي إنشاء الجدار الفاصل فوق أيّ بقعة لبنانية، أو قضم أيّ جزء من الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أننا لسنا هواة حرب، لكن الجيش سيتصدى بكلّ امكاناته وقدراته المتاحة في حال ترجم العدو تهديداته إلى أفعال على أرض الواقع. وأضاف أنّ قوة الموقف اللبناني الموحّد، تستند إلى الخرائط الوطنية والدولية، التي تثبت حقّ لبنان بالحدود البرية والبحرية التي يتمسك بها، والجيش لن يتنازل عن هذا الحقّ تحت أيّ ظرف من الظروف.