فضل شاكر يُغرّد مهاجمًا شامل روكز

هاجم الفنان المعتزل فضل شاكر، العميد شامل روكز، في تغريدة نشرها عبر صفحته على “تويتر”.
وقال شاكر: “إن شامل روكز يتخطى قرارات المحكمة العسكرية، ويتهمني بأنني كنت بمعارك عبرا، وأنني أتوسّط للهروب”.
وأضاف: “لا تدخلني في لعبتك الانتخابية القذرة، ليس أنا من على يديه دماء كثير من الأبرياء، والهرب من صفات من تعرفهم”.
#شامل_روكز يتخطى قرارات المحكمة العسكرية و يتهمني بأني كنت بمعارك عبرا و إني اتوسط للهروب.
لا تدخلني في لعبتك الانتخابية القذرة
ليس انا من على يديه دماء كثير من الابرياء، و الهرب من صفات من تعرفهم.
— فضل شاكر (@fadel_chaker) February 22, 2018
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