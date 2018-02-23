فضل شاكر يُغرّد مهاجمًا شامل روكز

هاجم الفنان المعتزل فضل شاكر، العميد شامل روكز، في تغريدة نشرها عبر صفحته على “تويتر”.

وقال شاكر: “إن شامل روكز يتخطى قرارات المحكمة العسكرية، ويتهمني بأنني كنت بمعارك عبرا، وأنني أتوسّط للهروب”.

وأضاف: “لا تدخلني في لعبتك الانتخابية القذرة، ليس أنا من على يديه دماء كثير من الأبرياء، والهرب من صفات من تعرفهم”.