كلاب تُدرب على الشراسة بإطعامها “جراء وقطط”

تنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة مصارعة الكلاب في مناطق لبنانية مختلفة، وتلقت جمعية APAF للرفق بالحيوان إخبارًا من مواطنين يشتكون من روائح كريهة منبعثة من المنطقة الصناعية في سد البوشرية وتحديدًا خلف “البراد اليوناني” حيث يأوي شخص كلبًا يُعتقد أنّه يشارك في “المصارعة”.

وعند التوجه إلى المكان، رأى أفراد الجمعيّة الكلب يتناول الطرف الخلفي لأحد الكلاب وعندما حاولوا الإقتراب منه، واجههم صاحب الكلب وهاجمهم وهددهم فاستنجدوا بالقوى الأمنية.

وقالت رئيسة جمعية APAF للرفق بالحيوان ثريا معوّض لـ ghadinews.net: “أُبلغت من قبل أحد الأشخاص يوصل بضائع للمدينة الصناعية بوجود كلبة على سطح بناية، ولكن بعد الكشف على الموقع بمعية طبيب بيطري وأحد أعضاء الجمعية، وجدنا منظرا بشعا للغاية، لبقايا أكثر من خمسة كلاب، وكلبة تتناول أطراف أحد الجراء النافقة، وتوصلنا إلى معرفة صاحبها (م)، الذي هاجمنا وهددنا، ولكنه هدأ بعد أن أبلغنا المخفر وحضرت عناصر قوى الأمن الداخلي”.

وأكدت أن “التحقيق جار، وقد أُخذت إفادات الجميع، وستتم متابعة الموضوع بعد عرض الشكوى على النيابة العامة لإجراء المقتضى في مثل هذه الحالات”، لافتة إلى أن “ما يحدث هو جريمة بحق الحيوانات وبحق الانسان ايضا”.