متى تعود الامطار؟

تؤثر كتل هوائية رطبة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط، وتؤدي الى طقس متقلب احيانا في الايام المقبلة، مع احتمال بعض الامطار المحلية المتفرقة وغير الشاملة مع استقرار بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة ٢٣ شباط: متقلب قليل السحب على الساحل وغائم جزئيا على المرتفعات مع احتمال امطار محلية فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الساحل بين ١٣ و ١٩ درجة.

السبت ٢٤ شباط: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة.

الاحد ٢٥ شباط : غائم جزئيا مع رياح ناشطة خصوصا في الشمال، تتساقط امطار محلية مساء ثم يتحول الطقس صباح الاثنين الى غير مستقر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة.