أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع القطبي، يغطّي بتياراته الجليدية، وسط القارة الأوروبية ويسرّب رياحاً باردة من اليونان نحو شمال مصر فالبحر الأحمر، حيث اصطدمت يوم امس برياح مدارية ساخنة ورطبة اتجهت من المحيط الهندي نحو البحر الأحمر شمالاً، ما ادّى الى صراع بين جبهتَين متضاربتَين نتج عنها تشكل منخفض جوّي مداري عالي الفعالية ادّى الى تساقط امطار طوفانية، كما تساقط كمّاً هائلاً من البرَد وصل حجمه الى 9 سنتمترات.

أضاف: هذه هي ثورة منخفض البحر الأحمر المستمرّة والتي ما زالت تستقطب من الأطلسي الرطوبة العالية التي يصدّرها زميله “المنخفض الايسلاندي”، فتتوزّع على الدول العربية بين لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق والمملكة السعودية.

كتل رطبة تشكل منخفضاً جوياً بين اليونان وتركيا سيؤثر على لبنان وسوريا والأردن اعتبارا من يوم الأحد ولغاية مساء الثلاثاء المقبل، يتخللّه انحفاض بدرجات الحرارة وانفراجات واسعة بخاصة في البقاع الشمالي الشرقي.

طقس لبنان ليوم الإثنين: يبدأ تساقط الأمطار في ساعات الظهيرة (الأحد) ويشتد ليلا بخاصة على الساحل من صور الى طرابلس وتكون الحصة الكبرى بين بيروت والبترون (45-65 مم)، والمناطق الجبلية 40مم خلال فترة المنخفض الجوّي. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1600 متر وتكون التراكمات ملحوظة بين 2200 و 2600 متر (30/45 سنتم).

الحرارة على الساحل : 17 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 5 ليلاً

الرطوبة بين 70 و 90%

الرياح جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 15 و 35 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1010hpa

تصعيدٌ في ثورة منخفض البحر الأحمر في شبه الجزيرة العربية في الأيام المقبلة سوف يسبب بأمطار وفيضانات وسيول وتساقط للبرَد بأحجام كبيرة في الرياض والجوار بسبب تدفّق رياح المحيط الهندي الرطبة والدافئة نحو المملكة وتصادمها برياح شمالية باردة منتصف الأسبوع المقبل، كما سيريد من نسبة الأمطار في لبنان وسوريا صباح يوم الثلاثاء.