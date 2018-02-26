الحرارة الى انخفاض.. برق ورعد وأمطار غزيرة اعتباراً من هذا اليوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم اجمالا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد محليا خلال الفترة الصباحية، تكون مترافقة ببرق ورعد أحيانا، كما تتساقط الثلوج متفرقة اعتبارا من ارتفاع 1500م وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من فترة الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج على ارتفاع 1600م وما فوق.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد محليا خلال الفترة الصباحية، تكون مترافقة ببرق ورعد أحيانا، كما تتساقط الثلوج متفرقة اعتبارا من ارتفاع 1500م وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من فترة الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

-درجات الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الارز من -1 الى 4 درجات، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل من 55 الى 75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:12 ساعة غروب الشمس: 17:31.