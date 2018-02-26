الحريري: استقلت من السعودية لتكون More Dramatic

كشف رئيس الحكومة سعد الحريري، في حلقة خاصة مع الأطفال عبر قناة “MTV”، أنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هو من أخبره بمسألة إسقاط حكومته في العام 2011.

وقال: “لن أسامح من قتل والدي ولكن أريد العدالة وحين يصدر الحكم لكلّ حادثٍ حديث”، مشيراً إلى أنّ “بحث سلاح حزب الله يجب أن يكون على طاولة الحوار التي سيتمّ خلالها بحث موضوع الإستراتيجية الدفاعية”.

وقال: “استقلت لأنّني رأيت أنّ هناك خطراً كبيراً يهدّد لبنان وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، وبعد الإستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها”. وأضاف ردّاً على سؤال حول سبب استقالته من السعودية قال: “اخترت أن تكون الإستقالة من السعودية لتكون More Dramatic”.

وعن عدم زيارته السعودية بعد استقالته من الحكومة، قال: “لم تأتِ فرصة حتى الآن كي أزور السعودية لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية وسأذهب إليها”، وأضاف: “علاقتي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جيّدة وهناك اتصالات دائمة معه ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وعن علاقته باللواء أشرف ريفي قال الحريري: “لا اعتبر ريفي صديقاً لأنّ الصديق يجب أن يكون وفيّاً وهو قرر أن يحيّد نفسه عني”.