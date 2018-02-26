المنخفض الجوي يشتد مساء اليوم..!

نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

المنخفض الجوي الذي يضرب جنوب شرقي تركيا يشتد مساء اليوم الإثنين وسيؤثر بشكل ملحوظ على الساحلَي اللبناني والسوري اعتباراً من ليل الإثنين وفجر الثلاثاء فتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد.

وتتابع المنخفضات الجوّية طريقها نحو الأردن والعراق وتتشكل منخفضات مدارية في المملكة السعودية وبالتحديد في الرياض وجوارها بحيث ستشهد امطاراً غزيرة وارتفاع في منسوب المياه.

طقس يوم الثلاثاء: ممطر ساحلاً وجبلاً وبقاعاً وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1800 متر.

يبدأ الطقس بالتحسن اعتباراً من فجر الأربعاء

الحرارة على الساحل: 18 درجة نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: 9 نهاراً و 4 ليلاً

الرطوبة 90%

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة.

يودّعنا شباط بطقس مستقر ونستقبل شهر آذار بموجة مدارية دافئة لمدة اسبوع، يتخللها ايام ممطرة دون اي تساقط للثلوج.