بالصور.. نقولا الصحناوي “يطرش” على “السقالة”!

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لنائب رئيس “التيار الوطني الحر” والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى الوزير السابق نقولا الصحناوي، وهو يقوم بطلاء واجهة أحد الأبنية في منطقة الأشرفية، وقد بدا جالساً على “السقالة”.