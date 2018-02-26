بالفيديو: أنصار “التقدمي الاشتراكي” يتظاهرون أمام مبنى “الجديد”

نفذّ مناصرو رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اعتصامًا مساء اليوم أمام مبنى تلفزيون الجديد استنكارًا للمقطع المسيء الذي حذف من حلقة برنامج “قدح وجم” ومن الموقع الإلكتروني للمحطة.

وردد المتظاهرون هتافات “بالروح بالدم نفديك يا وليد” مؤكدين ولاءهم لجنبلاط.

وصدر سابقًا عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: “يتم تناقل دعوة لإعتصام مساء اليوم الإثنين أمام قناة “الجديد” عبر وسائل التواصل الإجتماعي على خلفية المقطع المسيء الذي حذف من حلقة برنامج “قدح وجم” ومن الموقع الإلكتروني للمحطة، وعلى خلفية “بوست” لصفحة على منصة “تويتر” لا تعود إلى مخرج البرنامج شربل خليل، الذي أصدر بياناً واضحاً أكد فيه أنه لا يملك سوى حساباً واحداً لم يتضمن أي من الكلام الذي ورد في “البوست” المسيء.

لذلك، يجدد الحزب التأكيد أن هذا الملف قد طوي بالأمس من خلال الاتصالات التي حصلت والبيان التوضيحي الذي أصدرته قناة “الجديد” وموقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد هذا البيان، وأنه لم يعد هناك من مبرر للقيام بأي تحرك إحتجاجي وشعبي في هذا الإطار”.

المصدر: ليبانون ديبايت