بعد محادثاته مع العلولا.. الحريري: سألبي الدعوة بأسرع وقت ممكن

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن هناك تقدما في موضوع الموازنة، لافتا الى انه يجب اقرار اجراءات اصلاحية والعمل على تحفيض الارقام وارسال اشارات ايجابية قبل المؤتمرات.

وفي دردشة مع الصحافيين، شدد الحريري على ان المحادثات كانت ممتازة مع الموفد السعودي الى لبنان نزار العلولا، مشيرا الى انه سيلبي الدعوة الى زيارة المملكة في أسرع وقت ممكن، موضحاً ان “الهدف الاساسي للسعودية هو ان يكون لبنان سيد نفسه وهم حريصون على استقلاله وسنرى كيف سنتعاون معهم من أجل المؤتمرات”.

وكان القائم بالاعمال السعودي السابق في لبنان وليد البخاري قد أعلن أنهم وجهوا دعوة الى الحريري لزيارة المملكة السعودية.