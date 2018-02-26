بلدية لبنانية تحذر من الكلاب الشاردة!

حذرت بلدية عين قنيا، في بيان، أهالي البلدة “من ازدياد ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي قد تكون تعاني من داء الكلب”، وذلك “بعد ورود عدة شكاوى من أهالي بلدتنا، وبعد المتابعة من قبل عناصر شرطة البلدية”.

أضافت: “ونظرا لارتفاع أعداد المعقورين في مختلف المناطق اللبنانية وازدياد اعداد الكلاب الشاردة، وبعدما تم تسجيل أكثر من حالة كلب لدى الحيوانات في اكثر من منطقة في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، وبعد رصد احتمال انتقال المرض إلى الانسان، وحرصا على الصحة العامة، نناشد المواطنين الكرام، التواصل فورا معنا حال مشاهدتهم أي كلاب شاردة. والتقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة”.

وأعلنت البلدية إستعدادها “لنتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات لمكافحة الكلاب الشاردة، ووفق القوانين والآليات المعمول بها دوليا، لما في ذلك من خطر جدي لداء الكلب على الصحة العامة”.