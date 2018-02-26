بورصة الترشيحات ليوم الإثنين.. 25 شخصية

بدأ المشهد الانتخابي يزداد حماوةً مع اقتراب موعد إغلاق باب الترّشح، وكرّت سبحة هذه الترشيحات اذ تقدّم اليوم 25 مرشحًا بطلب ترّشحهم أبرزهم النائب أمل أبو زيد والنائب ياسين جابر.

كما تقدّمت بترشحاتها الأسماء التالية:

مازن خلف شبو – الشوف – سني

نادين فيكتور موسى – المتن – مارونية

ألحان وليد فرحات – الشوف – درزية

داني حسين الحاج موسى – بيروت 2 – شيعي

عبدالخالق محمد عبدالخالق – طرابلس – علوي

روجه أمال الشويري – بيروت 1 – ماروني

سليم جورج عون – زحلة – ماروني

جوزف جرجس ميرو – بيروت 1 – أقليّات

علي كمال الشاعر – بيروت 2 – شيعي

معروف محمود عيتاني – بيروت 2 – سني

غسان أسعد البزال – بعلبك الهرمل- شيعي

ناصيف الياس التبني – زحلة – روم أرثوذكس

علي عادل عسيران – قرى صيدا – شيعي

زيد محمد مصطفى – عكار – علوي

وليد نجيب الخوري – جبيل – ماروني

قيصر نعيم رزق المعلوف – زحلة – روم أرثوذكس

هانري يوسف شديد – البقاع الغربي راشيا – ماروني

نبيل رياض السبعلي – بيروت 2 – انجيلي

عدنان خضر طرابلسي – بيروت 2 – سني

محمد أحمد طلال الفاضل – الضنية – سني

رضا خالد الميس – زحلة – سني

عزام أحمد صبره – طرابلس – سني

مازن خلف شبو – الشوف – سني

المصدر: ليبانون ديبايت