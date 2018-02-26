تدابير سير في الحازمية ابتداءً من الأربعاء

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تقوم احدى الشركات المتعهدة بصيانة وتصليح جوانات على اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي عند إلتقائه مع اوتوستراد الرئيس اميل لحود، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من صباح الاربعاء في 28/02/2018 ولمدة يومين.

سيتم قطع مسرب واحد من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية حيث تجري أعمال الصيانة. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.