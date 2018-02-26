جريمة في زوق مصبح

يوم الأحد تعرض الشاب ساري ر. صاحب ملاهي دريم بارك زوق مصبح للدهس أمام منزله في الزوق مصبح اثر اشكال مع شاب يدعى رالف.

وفي التفاصيل ان روايات عديدة يتم تناقلها بينها ان ساري قام بإرسال رسالة خطية عبر انستغرام لفتاة هي صديقة رالف فما كان الا من الاخير ان جاء امام المنزل وحصل تلاسن وحادث الدهس ليسقط بعدها في قناة المياه.

ساري في المستشفى وحاله خطرة وتم التداول بمعلومات مفادها ان رالف حاول الهروب من الاشكال بعد سحب سلاح.

ولم تعرف التفاصيل الكاملة وما حدث فعلا وأدى الى ذلك والتحقيقات تجريها القوى الامنية.