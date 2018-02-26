ساري تعرض للدهس من قبل رالف في ذوق مصبح… وحالته حرجة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للشاب ساري ابو رحال مرفقة بهاشتاغ “#Justice_for_sari” تطالب بالعدالة له, بعد تعرّضه للدهس عن قصد من قبل أحد الشبان أمام منزله في ذوق مصبح.

وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، ارتاد ابو رحال أحد أماكن السهر في بيروت, حيث التقى بفتاة وبعد انتهاء السهرة تحدث اليها عبر تطبيق انستغرام على حسابها الخاص, ليتفاجئ عند السادسة صباحا يوم الأحد بسيارة رباعية الدفع أمام منزله بداخلها الفتاة برفقة رالف أبو نخول الذي قام بتحطيم سيارة ابو رحال.

ووقع تلاسن بين الطرفين, عمد بعده ابو نخول الى دهس الشاب ابو رحال ما تسبب بسقوطه في قناة المياه, وأدى الى اصابته بجروح بليغة, استدعت نقله الى مستشفى سيدة لبنان, وحالته حرجة.

والضربة التي تعرّض لها ابو رحال قد تتسبب ببتر أطرافه اليمنى. ولم تكشف المزيد من التفاصيل, لكن التحقيقات بوشرت من قبل القوى الأمنية في المنطقة, في الوقت الذي توارى رالف فيه عن الأنظار.