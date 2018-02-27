الأمطار ستنحسر.. هكذا سيكون طقس بداية آذار

أفادت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلّبا يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر اليوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد محلياً خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرّقة على ارتفاع 1600 متر و ما فوق. كما تنخفض درجات الحرارة على الجبال . تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من فترة الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيًا مع تكوّن بعض الضباب خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

الخميس: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة ،سرعتها بين 10 و35 كلم/س

الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: 55 و80%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.