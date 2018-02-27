الحريري إلى السعودية من دون إعلام… وهذه التفاصيل

أكدت مصادر مطلعة لموقع IMLebanon أن الرئيس سعد الحريري لم ولن يتوجه إلى باريس بل سيتوجه في الساعات المقبلة إلى السعودية مباشرة حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسيكون اللقاء مع ولي العهد هو الأساس في تحديد مستقبل العلاقات بين الحريري والقيادة السعودية.

وشددت المصادر على أن لا قرار سيصدر على مختلف المستويات قبل اللقاء المنتظر بين الحريري وبن سلمان. وفي المقابل لفتت المصادر المطلعة إلى أن أجواء لقاء الحريري مع الوفد السعودي كانت ممتازة جدا وودية، شدد خلالها الحريري على أنه ابن المملكة وسيبقى، كما أكد على حرص لبنان على أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة. أما في ما عدا ذلك فبقي الحريري مستمعا معظم الوقت ولم يعط أي موقف محدد من مختلف الملفات التي طرحت.

وكشفت المصادر عن أن الحريري سيزور المملكة من دون وفد إعلامي، بحيث ستقتصر التغطية على الإعلام السعودي، في حين لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرافقه أي من مستشاريه أو معاونيه بعد.