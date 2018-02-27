بورصة الترشيحات ليوم الثلاثاء.. جعجع وريفي أبرزها

بدأ المشهد الانتخابي يزداد حماوةً مع اقتراب موعد إغلاق باب الترّشح، وكرّت سبحة هذه الترشيحات اذ تقدّم اليوم العديد من الشخصيات السياسية بطلبات ترشحهم. وأبرز هذه الشخصيات: النائب ستريدا جعجع، اللواء أشرف ريفي والوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وبيار بو عاصي.

وتقدّمت أيضًا الأسماء التالية بترشيحاتها:

خالد سعيد ممتاز – بيروت 2 – سني

حسين محمد صلح – بعلبك الهرمل – سني

كمال حسن الميس – زحلة – سني

صلاح نقولا جبران – جزين – ماروني

سليم عبدالله سعادة – الكورة – روم أرثوذكس

جورج إدمون شبطيني – طرابلس – ماروني

منصور فؤاد غانم البون -كسروان – ماروني

محمد ديب نصرالله – البقاع الغربي راشيا – شيعي

كمال محمد صالح الخير – الضنية – سني

وسيم غاندي المرعبي- عكار – سني

جان نسيب الحواط – جبيل – ماروني

سعيد علي حلبي – بيروت2 – درزي

نواف محمد الموسوي – صور – شيعي

ابراهيم علي الموسوي – بعلبك الهرمل – شيعي

رنا محمد سمير الشميطلي: بيروت 2 سني

عباس محمد شرف الدين – مرجعيون حاصبيا – شيعي

الدكتور انطوان حبيب حداد – المتن – روم كاثوليك

محمد وليد عبد القادر قمر الدين – طرابلس – سني

أمين محمد شري – بيروت 2 – شيعي

جورج إيلي عقيص – زحلة -روم كاثوليك

وهبة خليل خليل قاطيشا – عكار – روم أرتوذكس

ايلي طنوس لحود- البقاع الغربي راشيا – ماروني

شوقي جرجي الدكاش – كسروان – ماروني

عماد نعيم واكيم – بيروت1 – روم ارتوذكس

أنيس وديع نصار – عاليه – روم ارثوذكس

جان نقولا موسى – عكار – روم ارثوذكس

شادي جرجس مسعد – مرجعيون حاصبيا – روم ارثوذكس

أحمد محمد عواد – بنت جبيل – شيعي

عادل محمد بيان – بعلبك الهرمل – سني

نهاد علي حمود – بيروت2 – شيعي

روي عيسى الخوري – بشري – ماروني

جوزيف انطوان وانيس – بعبدا – ماروني

انطوان البدوي حبشي- بعلبك الهرمل – ماروني

جوزيف جرجس اسحاق – بشري- ماروني

فادي عبدالله الكرم – الكورة- روم ارثوذكس

فادي يوسف سعد – البترون- ماروني

عجاج جرجي حداد – جزين – روم كاثوليك

ماجد أبي اللمع – المتن – ماروني

رازي وديع الحاج – المتن – ماروني

جورج جميل عدوان – الشوف – ماروني

خليل جورج الهراوي – زحلة – ماروني

نبيل الياس حداد – زحلة – روم ارثوذكس

ادي دمرجيان- زحلة – أرمن ارتوذكس

مازن محمد نصر الدين – الشوف – سني

كريم نصرالله مجدلاني – بيروت2 – روم ارثوذكس

بيار جرجس رفول- ماروني زغرتا- ماروني

جيلبيرت زوين – كسروان – ماروني

نزيه نقولا نجم – بيروت 2 – روم ارثوذكس

محمد علي احمد ميتا – زحلة – سني

خالد ابراهيم حتقير – بيروت 2 -سني

زيد محمد مصطفى – عكار – علوي

وليد نجيب الخوري – جبيل- ماروني

المصدر: ليبانون ديبايت