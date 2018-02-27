تعليقاً على حادثة زوق مصبح.. فريد هيكل الخازن: لم ولن اغطّي احدا

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن البيان التالي:

“نشطت بعض الأبواق الإعلامية المغرضة والمتخصصة بإلقاء التهم الجزاف في نشر إشاعة تدخل الخازن في الحادثة التي حصلت بين الشابين رالف ابي نخول وساري ابو رحال وانبرت بعض من هذه الأصوات والأقلام المأجورة بالتلميح الى أن الخازن يحمي المعتدي علماً ان المعتدى عليه هو أحد أقربائه وبمثابة شقيقه.

وعليه فان النائب والوزير الخازن يطلب من وسائل الاعلام وخاصة إعلام الخصوم باعتماد المنافسة الشريفة لا الرخيصة كما ويطلب من القضاء المختص الإسراع بوضع يده على هذا الملف بما يؤدي الى تسليم المسؤول عما حدث مؤكداً انه لم ولن يغطي أحداً ممن يتجاوز القانون”.