جيسيكا عازار مهددة أمنياً

أعلنت المذيعة جيسيكا عازار تلقيها تهديدات أمنية، وأنه ستتوجه الى القضاء اللبناني، فيما اوضح محاميها ان التهديدات جاءت من سوريا.

وغردت عازار قائلة: “وصلني تهديد أمني وسأتوجه به الى القضاء. نحنا منا بمزرعة ودمنا منو رخيص وحريتنا ما رح نفرط فيها والدولة لازم تثبت انها دولة”.

وصلني تهديد أمني وسأتوجه به الى القضاء. نحنا منا بمزرعة ودمنا منو رخيص وحريتنا ما رح نفرط فيها والدولة لازم تثبت انها دولة. — Jessica Azar (@Jessicaazar) February 26, 2018

بدوره، قال الوكيل القانوني لعازار المحامي ايلي محفوض عبر حسابه في موقع “تويتر”: “تتعرّض موكلتي جيسيكا عازار لتهديد رخيص وقد وصلتها رسائل خلال الساعات الماضية فيها تهديد واضح لحياتها، لكن اللافت في الامر ان الرسالة من خارج الحدود وتحديداً من سوريا وهذا برسم كل من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في حملة التحريض وفي كل الأحوال الى القضاء نتجه للحماية والعدالة”.