“عنتر” أمام المحكمة.. إليكم جديد قضية استشهاد المقدم جمعة

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الى 15 أيار المقبل، جلسة الاستماع الى الشهود والى افادة الطبيب الشرعي في قضية استشهاد المقدم في الجيش عباس جمعة في ايلول 2012، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

ومثل المتهم بجريمة القتل الموقوف حسن كركي المعروف بـ”عنتر” أمام المحكمة أمس، وهو مطلوب ايضا بجرائم تزوير أختام الامن العام وأحكام أخرى صادرة عن المحكمة العسكرية.

وبناء على طلب وكيل المتهم، أرجئت الجلسة لاستدعاء عناصر الدورية كافة الذين كانوا يقومون بالمهمة الامنية في منطقة الغبيري مع الضابط الشهيد، وكذلك للاستماع الى افادة الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.