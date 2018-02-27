مطلوب للعدالة ينظّم نشاطاً رياضياً في جبل لبنان!

انهش حق غيرك، احتال على المواطنين، اضرب القوانين بعرض الحائط ولا تنسى ان تسرح وتمرح بحرية.. اهلاً وسهلاً بك على لائحة المطلوبين للعدالة.

ان تكون مطلوباً ووقحاً ما الجديد في ذلك؟ مذكرة او ٢٠ ما الفارق؟ المُهم ان تحمي ظهرك جيدًا وتكون “واسطتك” قوية. فكم من مذكرات تقبع في أدراج المكاتب الامنية وهي لا تكفيها جيوش العالم لتنفيذها.

لذلك حسب نوع الجرم وحجمه ووفق اعتبارات وحسابات معيّنة يتم تنفيذ بعضها، بدلاً من ذكر عبارة “تعذّر إبلاغه” أو “مجهول مكان الإقامة”.

قصة أحد المطلوبين خير دليل على صحة هذا الكلام وتؤكدها معلومات “رادار سكوب” المستقاة من مصادر متابعة لملفه وتحركاته عن بلاغ بحث وتحري سُطر بحق الاخير بجرم التزوير والاحتيال على المواطنيين وذلك بُعيد تكاثر الشكاوى بحقه.

واللافت اكثر وفق المعلومات ان الاخير وعلى الرغم من انه مطلوب للعدالة ينظم في نطاق جبل لبنان نشاطات رياضية ويشارك فيها علناً.

وتكشف عن مشاركة له في تاريخ اليوم الثلاثاء 27/02/2018 في نشاط بارز ضمن النطاق المذكور اعلاه.

موقع “رادار سكوب” وكما جرت العادة، يضع هوية المطلوب كاملة فضلاً عن صوره وكافة المعطيات التي بحوزته بعهدة المعنيين لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

المصدر: رادار سكوب