ودّعوا الأمطار مع بداية آذار.. واستعدوا للرياح الخماسينية في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفض الإيسلاندي استقر في المحيط الأطلسي ويمدّد قيم ضغطه المتدنية نحو المتوسط وجنوب اوروبا 1003hpa ويحوّل المنخفضات الجوّية نحو ايطاليا واليونان، بينما انتقل نشاط “المرتفع الآزوري” نحو اميركا و “مرتفع برمودا” نحو غرينلاند، فخلت الساحة للمنخفض الإيسلاندي.

لكن هذه الخيرات، لن تصل الى لبنان بسبب تراجع نواة “منخفض البحر الأحمر” الى وسط افريقيا، الأمر الذي رفع قيم الضغط في الجزائر وليبيا ومصر الى 1012hpa، وحين تتقابل مناطق الضغط الجويّ المتفاوتة في القيم، تتدفّق الرياح من مناطق ذات قيم ضغط مرتفع الى مناطق ذات قيم ضغط منخفض، وهذا ما سيحدث في الأيام المقبلة، لا بل في الأسبوع الأول من شهر آذار.

الصحراء الإفريقية الكبرى 1012/1014hpa ستحرّك رياحها المدارية المغبرّة نحو البحر المتوسط وتُبقي الأمطار في المناطق الجنوبية من اوروبا وتركيا (اسبانيا، ايطاليا، اليونان) دون ان تصل الى لبنان وسوريا وفلسطين.

بالمقابل، يشهد الحوض الشرقي للبحر المتوسط طقساً متقلباً وممطراً يتحوّل الى مستقر وغائم وتبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي مع النشاط الذي ستجريه الصحاري الإفريقية اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل.

لبنان الذي قضى شتاءً قليل الأمطار والثلوج، وكان الأسوأ في التاريخ، لن يرى الخيرات المرجوة في اوائل شهر آذار، فما ينتظر الشرق الأوسط هبوب الرياح الخماسينية الدافئة اعتباراً من يوم الخميس.

طقس يوم الأربعاء 28 شباط 2018

غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

على الساحل: 19 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 7 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 6 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها 8 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1015hpa

الرطوبة: 55 الى 65%.