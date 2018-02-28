الطقس يتغيّر.. شباط يودّعنا ويطلّ آذار “أبو 7 ثلجات كبار”

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا غائما جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية تشتد احيانا حيث يتحول حال البحر من معتدل الى مائج قليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان يوم غد الخميس غائم جزئيا، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية تشتد احيانا حيث يتحول حال البحر من معتدل الى مائج قليلا. أما الجمعة فيكون غائما بسحب مرتفعة واستمرار درجات الحرارة بالارتفاع.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الارز من -1 الى 6 درجات وفي الداخل من 5 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب ليلا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75%.

– حال البحر: معتدل، رارة سطح الماء 18°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,08 ساعة غروب الشمس: 17,34

إذًا سيودّعنا شباط اليوم بتحسّن في الطقس، فماذا يحمل آذار الذي ضُربت الأمثلة فيه بالقول: “آذار أبو سبع ثلجات كبار غير الصغار” و”آذآر الهدار فيه الصواعق والأمطار”.